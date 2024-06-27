نائب أمين عام حزب الله اللبناني: تهديدات إسرائيل فارغة

العالم-لبنان

وأضاف الشيخ نعيم قاسم في كلمة له خلال إحياء ذكرى مرور أسبوع على رحيل علي الهادي جمعة في مجمع المجتبى في الضاحية الجنوبية، أن "هذه التهديدات فارغة من المحتوى وأن إسرائيل لن تنال بالتهديد ما لم تنله في الميدان.

وتابع قائلا: "إذا نزلت إسرائيل إلى الميدان فستحصد المزيد من الخسائر، وستكون خطوة متقدمة على طريق الزوال.. أصحاب الأرض هم الباقون والجَلَب من أصقاع الأرض هم المهزومون والخاسرون".

وأشار إلى أن "من يستنكر قوتهم فهذا لأنه ضعيف ولن يصبح قويا بهذا الاستنكار".

وأكد الشيخ قاسم أن "المقاومة في لبنان حصلت على شرعيتها من ثلاثية الإنجاز الالتفاف الشعبي، التحرير، الانتصارات المتتالية على إسرائيل".

وأوضح أن "المقاومة حققت هذه الإنجازات الثلاثة بعناوينها العامة ولها تفاصيل، وأصبح لها مشروعية حقيقية لأنها رد على كل أولئك الذين يدعون إلى خيارات أخرى بالتحرير أو الانتصار أو إدارة الدولة".

وبيّن أن "ثلاثية الإنجاز أتت من ثلاثية العمل وهي "الشعب، الجيش، المقاومة"، مضيفا "إذا نحن أمام ثلاثيتين.. ثلاثية عمل هي الجيش والشعب والمقاومة.. وثلاثية إنجاز هي الالتفاف الشعبي والانتصارات والتحرير ومن كانت له هذه النتائج لا يمكن أن يسأل عن مشروعية عمله بل السؤال إلى أولئك الذين لم ينجزوا شيئا وما زالوا يبكون على الماضي السحيق ولا يستطيعون تحقيق شيء".

وأكد نائب أمين عام حزب الله اللبناني أن "المقاومة في لبنان هي وطنية بامتياز لأنها حررت الأرض، ووطنية بامتياز عندما تساند أشقاءها في مواجهة عدو واحد، وهذا العدو لو سنحت له الفرصة لقام بعدوان على لبنان كما حصل في غزة، فنحن معنيون من الموقع الوطني".

وصرح الشيخ قاسم "بعد 9 أشهر من العدوان على غزة بأبشع أنواع العدوان بقيت المقاومة صامدة ومنتصرة وستستمر كذلك وإخفاقات إسرائيل مستمرة والانهيارات الداخلية تحصل في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية والتربوية وهذا مؤشر أن المقاومة منصورة وأن إسرائيل مهزومة".

لفت نائب أمين عام حزب الله إلى أن "الهزيمة لن تكون لإسرائيل فقط بل لأمريكا وكل الداعمين".

وشدد في كلمته على أنه "لا إمكانية لإنهاء هذا الوضع القائم في غزة إلا بوقف إطلاق النار ووقف العدوان، مشيرا إلى أن أي حل آخر يبحثون عنه لن يكون لديه قابلية لأنه يعني هزيمة المقاومة بالسياسة بعد العجز عن هزيمتها بالمقاومة فلا خيار للمقاومة إلا بالاستمرار".

وذكر الشيخ قاسم أن تصريحات غالانت بعد زيارته لأمريكا لفتت انتباهه حيث كان لديه موقفان أولهما قال فيه "نحن لا نسعى لحرب مع حزب الله وهنا بدأ بالنزول التدريجي من على الشجرة وثانيا يقول إن الحكومة تفضل حلا سياسيا مع حزب الله وهنا نزل أيضا عن هذه الشجرة".

وختم نائب أمين عام حزب الله بالقول "نحن نقول له إذا أردت أن تنزل عن كامل الشجرة أوقف الحرب في غزة وعندها يكون ربح حقيقي للجميع فتتوقف هذه الحركة العدوانية لمصلحة خيارات قد تكون أفضل لكل من يفكر في خيار آخر غير الحرب".