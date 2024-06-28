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لحظة بلحظة.. بايدن في مواجهة ترامب في مناظرة تاريخية فريدة من نوعها

لحظة بلحظة.. بايدن في مواجهة ترامب في مناظرة تاريخية فريدة من نوعها
الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠٢٤ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

بدأت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب في أتلانتا، والتي تقام للمرة الأولى في التاريخ الامريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وتستمر لـ90 دقيقة.

العالم - الأميرکيتان

أبرز ما جاء في المناظرة:

ـ لم يتصافح ترامب وبايدن إيذانا ببدئها.

ـ شرب بايدن الماء قبل أن يجيب على السؤال الأول.

ـ ترامب: في عهد بايدن خسرت الولايات المتحدة هيبتها على الساحة الدولية وأصبحت مثل “دولة من العالم الثالث”.

ـ بايدن يتهم ترامب بـ"المبالغة" و"الكذب" بشأن الهجرة.

ـ بايدن: دور ترامب في الحدّ من إمكانيّة الإجهاض "أمر فظيع".

- ترامب: بايدن لم يقم بشيء لردع روسيا والأمر نفسه فعله في أفغانستان وتركنا الملايين من الدولارات خلفنا من المعدات

- بايدن: إذا نظرنا إلى ما قام به ترامب في أوكرانيا فهو من شجع بوتين على القيام بما يحلو له

- ترامب: حرب أوكرانيا لم يكن يجب أن تبدأ في الأساس وبايدن سمح لها بالاندلاع وصرف أكثر من ملياري دولار عليها

- بايدن: الجميع من الأمم المتحدة ومجلس الأمن و"إسرائيل" دعموا الخطة التي وضعتها بشأن غزة

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