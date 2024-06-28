لحظة بلحظة.. بايدن في مواجهة ترامب في مناظرة تاريخية فريدة من نوعها

العالم - الأميرکيتان

أبرز ما جاء في المناظرة:

ـ لم يتصافح ترامب وبايدن إيذانا ببدئها.

ـ شرب بايدن الماء قبل أن يجيب على السؤال الأول.

ـ ترامب: في عهد بايدن خسرت الولايات المتحدة هيبتها على الساحة الدولية وأصبحت مثل “دولة من العالم الثالث”.

ـ بايدن يتهم ترامب بـ"المبالغة" و"الكذب" بشأن الهجرة.

ـ بايدن: دور ترامب في الحدّ من إمكانيّة الإجهاض "أمر فظيع".

- ترامب: بايدن لم يقم بشيء لردع روسيا والأمر نفسه فعله في أفغانستان وتركنا الملايين من الدولارات خلفنا من المعدات

- بايدن: إذا نظرنا إلى ما قام به ترامب في أوكرانيا فهو من شجع بوتين على القيام بما يحلو له

- ترامب: حرب أوكرانيا لم يكن يجب أن تبدأ في الأساس وبايدن سمح لها بالاندلاع وصرف أكثر من ملياري دولار عليها

- بايدن: الجميع من الأمم المتحدة ومجلس الأمن و"إسرائيل" دعموا الخطة التي وضعتها بشأن غزة