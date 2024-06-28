الانتخابات الرئاسية الإيرانية .. لحظة بلحظة

العالم - ايران

وادلى قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم، بصوته في المركز الانتخابي بحسينية الامام الخميني وفي الصندوق رقم 110 ، في الدقائق الأولى من بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الايرانية.

وحث قائد الثورة الاسلامية الناخبين على الاقبال بأعداد كبيرة قائلا: يوم الانتخابات هو يوم سرور وسعادة لنا نحن الإيرانيين ، إن الحضور الجماهيري الملحمي وزيادة عدد الناخبين هو حاجة أكيدة للجمهورية الإسلامية، وديموميتها وتماسكها وكرامتها ومكانتها في العالم رهن بحضور الشعب.

قائد الثورة

ولفت سماحته الى انه لا مبرر للشك والترديد في المشاركة بالانتخابات وقال: إنها مهمة سهلة ولها نتائج مهمة. لماذا يتردد الناس في القيام بشيء لا يتطلب مالا وجهدا ووقتا وضغطا وله فوائد كثيرة. وتابع اية الله خامنئي قائلا: قوام وديموية الجمهورية الإسلامية رهن بحضور الشعب، ومن أجل إثبات أصالة الجمهورية الإسلامية ومصداقيتها فإن حضور الشعب واجب وضروري. وختم سماحته تصريحاته المقتضبة بالقول : اسأل الله تعالى أن يقدّر الاختيار الأفضل والأنفع لهذا الوطن وأن تكون الأعوام القادمة جيدة ومواتية ويرضى الناس عن اختيارهم.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

وعليه، سيكون بإمكان الرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج، الذين ليست لديهم وثائق الهوية المذكورة أعلاه التصويت من خلال ابراز جوازات سفرهم الصالحة، ان يشاركوا في عملية التصويت لانتخاب مرشحهم.

وكان امين لجنة الانتخابات الوطنية والمتحدث باسمها "محسن اسلامي"، صرح الخميس، بان عدد مراكز الاقتراع داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية المخصصة للرئاسيات الـ 14، يبلغ 58 الفا و 640 مركزا، منها 34 الفا و 522 في المدن، و 24 الفا و 118 في القرى والارياف؛ بينما يبلغ عدد مراكز الاقتراع في الخارج 345 مركزا لدى اكثر من 95 دولة.

وبحسب المصدر ذاته، يبلغ عدد مراكز الاقتراع الثابتة 43 الفا و 425، فيما يبلغ عدد المراكز المتنقلة 15 الفا و 215 مركزا.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية الرابعة عشرة، 4 مرشحون، وهم: مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف؛ وذلك بعدما اعلن المرشحان، امير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.