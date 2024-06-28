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مجازر العدوان بحي الشجاعية وإسقاط المقاومة للمرحلة الثالثة

الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

كيف يفسر تجديد الاحتلال لمجازره في حي الشجاعية شرقي غزة وإجبار عشرات الآلاف من الأهالي على النزوح مع عمليات بوجهه؟

العالم – مع الحدث

ماذا يعني تزامن تصعيده في القطاع مع الوضع المتفجر في الضفة الغربية واشتباكات جنين ومقتل قائد فرقة قناصة اسرائيلي؟

هل يحصل ما يعكس فشل الاحتلال في تحقيق اهدافه المعلنة رغم كل ما أحدثه من قتل ودمار طوال فترة عدوانه؟

ما أهمية اشتباك عمليات المقاومة النوعية في الشجاعية ورفح وحاجز نستاريم واسقاط خطط الدخول في المرحلة الثالثة؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى أحدث انجازات المقاومة في قطاع غزة، بالتركيز على تدصي المقاومة لقوات الاحتلال في حي الشجاعية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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