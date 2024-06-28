نائبة زردشتية في البرلمان الإيراني تشدد على الوئام الوطني

العالم – خاص بالعالم

وخلال حضورها في استوديو قناة العالم الخاص بتغطية الانتخابات الرئاسية قالت "بهشيد برخوردار" إن الشعب الايراني سوف يخرج من هذا الاختبار مرفوع الرأس أمام العالم والأعداء.

وأكدت أن أرض إيران تمتلك أرقى وأقيم الحضارات في العالم وإن هذه الحضارة هي من قدرات الشعب الإيراني والتي يجب أن نعرفها ونتبعها، مشيرة الى أن الشعب الايراني يتكون من أقليات وطوائف وأديان سماوية، عاشت في قلب هذه الحضارة، وإن الزردشتيين جزء من هذا الشعب ويعتبرون مشاركتهم في المحافل الوطنية جزءا من الوئام الوطني.

وفي جانب آخر من حديثها قالت "برخوردار" أن الشجرة التي غرسها الامام الخميني الراحل (قدس سره) والرسالة الوحدانية التي اطلقها، أدت الى تشبث الأقليات الدينية بهذه الشجرة التي تدعو الى التوحيد والوئام الوطني ولذلك الزردشتيون يحترمون هذه الشجرة المباركة.

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