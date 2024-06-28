بالفيديو.. مشاركة واسعة في الانتخابات الرئاسية الايرانية

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان في حسينية الامام الخميني ، ادلى قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي بصوته في الدقائق الاولى من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الـ14.

واضاف ان قائد الثورة اشار الى اهمية الانتخابات ودورها في المرحلة السياسية التي تمر بها ايران،وقال ان المشاركة في الانتخابات مهمة سهلة ولها نتائج مهمة كونها تحدد مصير البلاد.

واشار مراسلنا الى الحضور الشعبي الكبير في الانتخابات الحالية ليؤكد الشعب انه الداعم الاصلي والاساسي للثورة الاسلامية .

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