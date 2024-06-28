من كذب أكثر بالمناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن؟

العالم- الامريكيتان

وشملت أكاذيب ترامب:

1- بعض الدول التي يقودها الديمقراطيون تسمح بإعدام الأطفال بعد الولادة.

2- لم تكن هناك هجمات إرهابية خلال فترة رئاسته.

3- الولايات المتحدة قدمت مساعدات لأوكرانيا أكثر مما قدمته أوروبا.

وقال ترامب: "لقد أنفقت الدول الأوروبية مجتمعة 100 مليار دولار، أو ربما أكثر من ذلك، أي أقل منا".

وقالت شبكة CNN إن هذا الادعاء كاذب، فوفقا لبيانات معهد "كيل" للاقتصاد العالمي في ألمانيا، فإنه قبل بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في أوائل عام 2022 وحتى أبريل 2024، ساهمت الدول الأوروبية بمساعدات لأوكرانيا أكبر من الولايات المتحدة.

وأوضح المعهد أنه منذ أواخر يناير 2022 حتى أبريل 2024، تعهد الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية فردية بما مجموعه حوالي 190 مليار دولار لأوكرانيا في مجالات عسكرية ومالية.

كما تجاوزت أوروبا الولايات المتحدة في المساعدات التي "خصصتها" لأوكرانيا بنحو 109 مليار دولار لأوروبا مقارنة بنحو 79 مليار دولار للولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت أوروبا بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية الإجمالية لأوكرانيا، بنحو 76 مليار دولار، بينما الولايات المتحدة تعهدت بحوالي 69 مليار.

وكانت الولايات المتحدة متقدمة بفارق ضئيل على المساعدات العسكرية التي تم تخصيصها، بأكثر من 50 مليار دولار للولايات المتحدة وأقل من 48 مليار دولار لأوروبا.

4- بايدن يخطط لزيادة الضرائب المفروضة على الشعب أربع مرات.

5- رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي رفضت إرسال 10 آلاف جندي من الحرس الوطني إلى مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

6- أوروبا لا تقبل السيارات الأمريكية.

7-أنا الرئيس الذي حصل على برنامج اختيار المحاربين القدامى من خلال الكونغرس، وأن هذا الاحتيال شوه نتائج انتخابات 2020.

8- الولايات المتحدة تعاني حاليا من أكبر عجز في الميزانية وأكبر عجز تجاري مع الصين.

9- كل باحث قانوني والجميع بشكل عام يريدون إلغاء قضية رو ضد وايد حول حق الإجهاض.

10- لم تكن هناك هجمات إرهابية خلال فترة رئاسته.

11-بايدن أشار لسنوات إلى السود على أنهم "حيوانات مفترسة خارقة".

12- الأمريكيون لا يدفعون تكلفة التعريفات الجمركية على الصين ودول أخرى.

أما بالنسبة إلى بايدن فهذه هي ادعاءاته الكاذبة أو المضللة في المناظرة :

1- استخدم أرقاما زائفة أثناء وصف اثنتين من سياساته الرئيسية للرعاية الطبية.

2- كرر أرقامه المضللة حول معدلات الضرائب على المليارديرات.

3- ادعى أن ترامب يريد إلغاء الضمان الاجتماعي.

4- قال إن معدل البطالة كان 15% عندما تولى منصبه.

5- بالغ في تعليقات ترامب لعام 2020 حول إمكانية علاج كوفيد-19 عن طريق الحقن بالمطهرات.

6- استخدم أرقاما زائفة أثناء وصف اثنتين من سياساته الرئيسية للرعاية الطبية.

7- قال بشكل غير دقيق أن نقابة حرس الحدود أيدته قبل أن يوضح أنه كان يتحدث عن دعم العملاء لمشروع قانون الحدود الذي أيده.

8-ادعى كذبا أنه لم يقتل أي جندي أمريكي أثناء ولايته، قائلا إنه الرئيس الوحيد في هذا العقد "الذي ليس لديه أي... جنود يموتون في أي مكان في العالم".

بينما الحقيقة هي أن 13 جنديا قتلوا في تفجير انتحاري أثناء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

كما قتل ثلاثة جنود أمريكيين هذا العام في قاعدة أمريكية في الأردن في هجوم بطائرة بدون طيار. وقتل اثنان من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية في يناير قبالة سواحل الصومال أثناء قيامهما بمصادرة أسلحة تدعي واشنطن أنها كانت تنقل من إيران إلى اليمن.

كما لقي أفراد آخرون من الخدمة الأمريكية حتفهم في الخارج في حوادث تدريب، بما في ذلك خمسة جنود أمريكيين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في نوفمبر 2023 أثناء مهمة روتينية للتزود بالوقود، وثمانية طيارين أمريكيين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة CV-22 Osprey في نوفمبر 2023 قبالة ساحل جزيرة ياكوشيما باليابان.