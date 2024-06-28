الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠٢٤
٠٧:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس السلطة القضائية : الانتخابات أمرا عقلانيا ودينيا وسياسيا

رئيس السلطة القضائية : الانتخابات أمرا عقلانيا ودينيا وسياسيا
الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

 اعتبر رئيس السلطة القضائية، الانتخابات أمراً عقلانياً ودينياً وسياسياً، وقال: بعض الأمور يمكن أن تتأجل، لكن إذا أخرنا المشاركة في الانتخابات فهو واجب سيضيع.

العالم - ايران

وادلى رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي"، بصوته في الدائرة الانتخابية بجوار مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع) في مدينة ري (جنوب العاصمة بطهران)، منذ صباح اليوم الجمعة بعد انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الادلاء بصوته، قال حجة الاسلامي ايجئي : إذا أردنا أن نخطو خطوات في اتجاه الكرامة والشموخ والعزة، فإن المشاركة في الانتخابات ستضمن ذلك.

وتابع : الرئيس هو ثاني اعلى منصب، والمنصب التنفيذي الأول في ايران الاسلامية، وعليه فلا ينبغي أن نقصر في واجبنا قبال الانتخابات.

روابط ذات صلة

قائد الثورة : ديمومية ومكانة الجمهورية الاسلامية رهن بحضور الشعب

مخبر: نتوقع أن تتكرر ملحمة تشييع الرئيس الشهيد في انتخابات اليوم