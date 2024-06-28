رئيس السلطة القضائية : الانتخابات أمرا عقلانيا ودينيا وسياسيا

العالم - ايران

وادلى رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي"، بصوته في الدائرة الانتخابية بجوار مرقد السيد عبد العظيم الحسني (ع) في مدينة ري (جنوب العاصمة بطهران)، منذ صباح اليوم الجمعة بعد انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الادلاء بصوته، قال حجة الاسلامي ايجئي : إذا أردنا أن نخطو خطوات في اتجاه الكرامة والشموخ والعزة، فإن المشاركة في الانتخابات ستضمن ذلك.

وتابع : الرئيس هو ثاني اعلى منصب، والمنصب التنفيذي الأول في ايران الاسلامية، وعليه فلا ينبغي أن نقصر في واجبنا قبال الانتخابات.