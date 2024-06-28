سفير ايران بالعراق يطلع "العالم" على سير العملية الانتخابية +فيديو

العالم - خاص العالم

واوضح محمد كاظم آل صادق، في حوار خاص لقناة العالم، ان هناك نوعين ممن يصوتون في الانتخابات وهما الجالية الايرانية المقيمة في العراق وزوار العتبات المقدسة، متوقعا مشاركة الاف المقترعين في هذه المناسبة التاريخية.

وبين ان عملية الاقتراع محددة من الساعة 8 صباحا الى 6 مساء وفي حالة الضرورة وبسبب الاقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع فيحق للسفير الممثل لنظام الجمهورية الاسلامية ان يقوم بالتمديد، مثلما يحق لوزير الداخلية الايرانية ان يمدد عملية الاقتراع، وبعد انتهاء الوقت المحدد تبدأ عملية الفرز.

واضاف ان فرز الاصوات يكتب في محضر بالسفارة والقنصليات وتنقل المعلومات للمركز وللعاصمة طهران ولوزارة الداخلية لضمها في احصائيات الانتخابات.

هذا وافاد مدير مكتب قناة العالم في العراق ان منذ الساعة 8 صباحا انطلقت العملية الانتخابية في السفارة الايرانية في العاصمة العراقية بغداد وسط اقبال كثيف من الناخبين من الجالية الايرانية المقيمة بالعراق والزوار للعتبات المقدسة.

واشار الى ان العملية الانتخابية تجري في 6 قنصليات في بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف والبصرة السليمانية واربيل، بالاضافة الى صناديق الاقتراع المتحركة التي تجوب كل المحافظات العراقية.

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