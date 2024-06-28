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من هم المرشحون للانتخابات الرئاسية الـ14 في ايران - فيديو

الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

انطلقت اليوم الجمعة 28 يونيو وفي تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الـ14 لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس الشهيد السيد ابراهيم رئيسي. ويتنافس في هذه الانتخابات، 4 مرشحون، وهم: مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف؛ وذلك بعدما اعلن المرشحان، امير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.

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