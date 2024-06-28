الايرانيون يتوجهون لمراكز الاقتراع في بريطانيا لاختيار رئيسهم

العالم - خاص العالم

واضح علي متين فر في حديث لقناة العالم ان مراكز الاقتراع تشهد نسبة مشاركة عالية في الانتخابات الرئاسية الايرانية، ما يدل على حب الشعب الايراني لوطنه ولنظامه.

واضاف ان الشعب الايراني اثبت من خلاله المشاركة في الانتخابات الـ42 التي اجراها بعد انتصار الثورة الاسلامية انه خاض اكثر عمليات انتخابية في المنطقة وهي عمليات انتخابية ديمقراطية ، تؤكد ان ايران مازلات مهد للديمقراطية والحرية.

تابع ان الشعب الايراني اثبت بحضوره في مراكز الاقتراع سواء داخل ايران او خارجها انه محب لنظامه، وان النظام الايراني وفر وعبد الطرق لسهولة سير العملية الانتخابية.

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