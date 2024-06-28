جيش الاحتلال يعترف بهلاك جندي بمعارك جنوب غزة

العالم - الاحتلال

وافاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان جيش الاحتلال قال في بيان اليوم الجمعة، تحت بند “سُمح بالنشر”، إنّ الرقيب إيال شينس (19 عاماً) من “كيبوتس أفيك”، مقاتل في الكتيبة 931، لواء ناحال، هلك في معركة مع مقاومين فلسطينيين جنوب قطاع غزة.

وأوضح البيان أنّ الرقيب شينس قُتل الخميس 27 حزيران/ يونيو، مشيراً إلى أنه تمّت ترقيته من رتبة عريف إلى رتبة رقيب بعد وفاته.

وبهلاك الجندي شينس، يرتفع عدد قتلى جيش الإحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 668 جندياً، بحسب مصادر جيش الاحتلال.

ووفقاً للمصادر نفسها، أصيب 3994 من جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، منها نحو 590 إصابة خطرة، ونحو 1000 إصابة متوسطة.