اجراء الانتخابات المبكرة دليل على الاستقرار السياسي والامني في ايران

العالم - خاص العالم

وقال محمد صادق صادقيان في حوار خاص لقناة العالم، ان هذه الجولة من اجراء الانتخابات المبكرة، هو استحقاق انتخابي عملت الحكومة الايرانية على تنفيذه خلال 50 يوم وهو ما نص عليه الدستور ما يعكس الاستقرار السياسي والامني الموجود في ايران، بحيث استطاعت ان تنجز هذه الانتخابات المبكرة برقم قياسي في 39 يوم.

واضاف ان ما شهدناه في مراكز الاقتراع والتواجد اللافت وكثافة المشاركة مع توقعات بارتفاعها في فترة بعد الظهيرة، تشير الى ان تحقق ما قالت عنه استطلاعات الراي من ان نسبة المشاركة ستفوق الـ45 % وربما سيتجاوز هذه النسبة بكثير.

واوضح انه كان هناك مراهنة على انخفاض نسبة المشاركة لكن الشعب والناخب الايراني بعث برسائل جديدة للداخل وللاقليم والمجتمع الدولي، بان هذه التجربة في العملية السياسية والانتقال السلس للسلطة والمشاركة الشعبية يحسب للنظام السياسي في ايران ويدلل على الاستقرار السياسي والامني في الجمهورية الاسلامية في ايران.

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