الانتخابات شهدت إقبالا ملحوظا من الناخبين قاد إلى تمديدها لمرات

العالم – خاص بالعالم

قائد الثورة الاسلامية أية الله السيد علي خامنئي ادلى بصوته في المركز الانتخابي بحسينية الامام الخميني(قدس سره) وفي الصندوق رقم110، في الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت حيث اكد إنّ بقاءَ الجمهورية الإسلامية وديمومتها وعزتَها وسمعتَها في العالم رهن بمشاركةِ الشعب

الانتخابات الرئاسية الى دعي اليها نحو واحدا وستين مليون ناخب شهدت اقبالا ملحوظا ما دعا السلطات الى تمديد عملية الاقتراع عدة مرات .



وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الاعلام طوابير طويلة تمتد لامتار للمواطنين يحملون هوياتهم امام مراكز التصويت للادلاء بصوتهم وذلك رغم حرارة الطقس وارتفاع درجات الحرارة وسط توقعات باتساع نسبة المشاركة في ساعات المساء الاولى.

ووفق قانون الانتخابات في ايران إذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن خمسين بالمئة بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الأعلى بالنتائج في الخامس من يوليوتموز المقبل.



ويُتوقع صدور أولى التقديرات لنتيجة التصويت غدا، على أن تصدر النتائج الرسمية في موعد أقصاه الأحد.

التفاصيل في الفيديو المرفق..