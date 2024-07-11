شاهد.. آلاف الجثث لجثامين الشهداء الفلسطينيين لا تزال تحت الأنقاض!

العالم – خاص بالعالم

آلاف جثث الشهداء الفلسطينيين لا تزال تحت الأنقاض وعشرات أخرى لا زالت ملقاة في الشوارع ويمنع الاحتلال طواقم الاسعاف من انتشالها وحتى من من الوصول للأماكن التي تخرج منها استغاثات المحاصرين .

فرق الدفاع المدني رصدت مسح نحو خمسمئة أسرة فلسطينية من السجل المدني بقطاع غزة بسبب استهدافات مباشرة ومتكررة لقوات الاحتلال استخدمت فيها قنابل وصواريخ أميركية. وحذرت الفرق من أن استمرار بقاء آلاف الجثث تحت الأنقاض يتسبب في انتشار الأوبئة.

الناجون من حي الشجاعية أكدوا بأن الجيش الإسرائيلي استهدف النازحين بعد أن أعطاهم الأمان للخروج وكشف الدفاع المدني أن الحي أصبح أصبح منطقة منكوبة لا تصلح للسكن جراء الاجتياح الأخير الذي استمر نحو أسبوعين ودمر أكثر من 85 بالمئة من المباني السكنية. مشيرا الى انتشاله أكثر من ستين جثة شهيد وأن عشرات أخريات لم يتمكن من الوصول اليها وخاصة تلك المتواجدة تحت أنقاض المنازل بالحي.

وزارة الصحة في قطاع غزة أكدت وجود سكان محاصرين وعالقين وآخرين قتلوا داخل منازلهم في أحياء تل الهوى وصبرة والرمال في مدينة غزة دون أن يتمكن مسعفون من الوصول إليهم جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة. وأكد الدفاع المدني أن جيش الاحتلال يتوغل منذ أيام في تلك المناطق ويدمر كل مناحي الحياة مطالبا المؤسسات الدولية بتوفير الوقود بشكل عاجل والمعدات لطواقمه حتى تتمكن من أداء مهامها.

وعلى الرغم من إصدار جيش الاحتلال أوامر لسكان مدينة غزة باستخدام ممرين يدعي افتراء أنهما آمنين للتوجه صوب جنوب القطاع لكن العديد من السكان رفضوا الانصياع لتلك الأوامرمطلقين وسم "لن نرحل" على وسائل التواصل الاجتماعي .

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