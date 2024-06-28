شاهد/لحظة ادلاء قائد الثورة الإسلامية بصوته في الانتخابات بعدسة العالم

العالم - خاص بالعالم

وادلى قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الجمعة، بصوته في المركز الانتخابي بحسينية الامام الخميني وفي الصندوق رقم 110، في الدقائق الأولى من بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

هذا، وتتواصل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة في مختلف أنحاء إيران وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج وسط إقبال حاشد.



وانطلقت عملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحا على أن تستمر لمدة عشر ساعات قابلة للتمديد. ويحق لأكثر من واحد وستين ميلون شخص المشاركة في الانتخابات لاختيار أحد المرشحين الأربعة محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، ومسعود بزشكيان، ومصطفى بور محمدي. ويبلغ عدد مراكز الاقتراع تسعة وخمسين ألفا داخل البلاد، وثلاثمئة وأربعين في الخارج، موزعة على اكثر من خمس وتسعين دولة.