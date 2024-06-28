تحذير أممي من إنعدام الأمن الغذائي للنساء في قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

النساء والأطفال الفئتان الاكثر تضررا من هذا العدوان الممنهج، حيث قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن حوالي557 ألف امرأة في غزة يواجهن انعداما حادا للأمن الغذائي.

كما أوضحت أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية منتشران، بين سبعة من كل عشرة إمراة، مشددة على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان القطاع، وكذلك الخدمات الوقائية من سوء التغذية وعلاجه، واستعادة الإنتاج ونظم السوق، بما في ذلك إعادة تأهيل نظم إنتاج الغذاء في أقرب وقت.

الاتحاد الأوروبي، حذر من “استمرار الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة، مؤكدا على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

بدورها قالت وكالة الأونروا إن النقص الحاد في الأدوية والوقود يعيق عمليات إنقاذ الأرواح في القطاع مشددة على أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك.

ومرضى السرطان يعيشون معاناة من نوع آخر في القطاع، حيث لا توجد أسرة في المشافي تأويهم من كثرة جرحى قصف الاحتلال، ولا أدوية تساعدهم على تخفيف آلام المرض الخبيث بسبب الحصار المطبق على الحصار.

وفي بقعة ضوء وسط عتمة معاناة هؤلاء عَبَر 21 مريضا من القطاع إلى مصر عبر معبر كرم أبو سالم، لتكون هذه أول عملية إجلاء من غزة منذ إغلاق معبر رفح الحدودي في أوائل أيار بعد أن سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني منه.

وزارة الصحة الفلسطينة في غزة، أعلنت أن هناك 25 ألف مريض في القطاع يحتاجون إلى العلاج في الخارج من بينهم حوالي أحد عشر ألف مريض سرطان، بينهم نحو ألف طفل.

وما يزيد الوضع الانساني سوءا نقص الوقود الذي تسبب بتوقف أكثر من ثلث أسطول سيارات الإسعاف التابعة له وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

التفاصيل في الفيديو المرفق..