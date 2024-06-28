الرئيس الأذربيجاني يحل البرلمان

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جاء ذلك في المرسوم الذي وقعه علييف ونشر على الموقع الرسمي لرئيس الدولة، والذي نص على "حل المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان في دورته السادسة وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة للمجلس الوطني للجمهورية استرشادا بالجزء الأول من المادة 98.1 والفقرة 1 من المادة 109 من دستور جمهورية أذربيجان".

وكان البرلمان الأذربيجاني قد اعتمد، 21 يونيو، نداء موجها إلى رئيس البلاد بمبادرة الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، حيث كانت الحاجة إلى تأجيل الانتخابات في الهيئة التشريعية مدفوعة بحقيقة أنه في نوفمبر من هذا العام، عندما كان من المفترض أن تتم كما هو مخطط لها، انعقدت الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP29 وغيرها من الأحداث الدولية الكبرى في أذربيجان.

وفي 24 يونيو، أرسل الرئيس الأذربيجاني طلبا إلى المحكمة الدستورية بطلب النظر في مسألة حل البرلمان، وأقرت المحكمة الدستورية في جلستها المكتملة، الخميس الماضي، بشرعية حل الرئيس للبرلمان.

ويتكون برلمان أذربيجان من 125 نائبا يتم انتخابهم لخمس سنوات على أساس الانتخابات العامة المباشرة.

وتم تشكيل مجلس النواب الحالي بناء على نتائج انتخابات 9 فبراير 2020. وكان هذا التصويت أيضا استثنائيا. ووفقا للدستور، يمكن أن تكون مدة ولاية البرلمان المنتخب في انتخابات مبكرة أقل من خمس سنوات.