الناخبون الإيرانيون بسوريا يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أنه ما أن ما يقارب ستة آلاف إيراني ممن يحق لهم التصويت بدءوا بالتوافد منذ ساعات الصباح الأولى الى مراكز الاقتراع في سوريا للإدلاء باصواتهم في الإنتخابات الرئاسية في دورتها الـ 14.

وأوضح مراسلنا أن مراكز الاقتراع في سوريا لازالت تفتح ابوابها لاستقبال المقترعين وأبناء الجاليات الإيرانيه في سوريا للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه الايرانية.

كاميرا العالم تواجدت في أحد مراكز الاقتراع في منطقه دمشق القديمة في مجمّع الإمام علي (عليه السلام) حيث يتواجد أحد مراكز الاقتراع.

ولفت مراسلنا الى وجود 12000 من المواطنين الإيرانيين في سوريا منهم 6500 مواطن إيراني يحق لهم الاقتراع في هذه الانتخابات، فهناك ثمانية صناديق على مستوى الخارطة السورية تحظى منها دمشق بـ6 صناديق 3 منها في داخل دمشق احدها في مركز السفارة الايرانية / القنصلية الايرانية في منطقة المزة واثنان في منطقه الشام القديمة، واحد في منطقة المهاجرين، بالاضافة الى مركز المقامات الشريفة منها مقام السيدة زينب عليها السلام، ومقام السيدة رقية عليها السلام بالاضافة الى وجود مراكز أخرى في مدينة حلب مركز في القنصلية الايرانية في حلب، بالاضافة الى مركز آخر في دير الزور واللاذقية ومحافظتي حمص وحلب.

وانطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد وخارجها.

التفاصيل في الفيديو المرفق..