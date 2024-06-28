شاهد.. الإيرانيون في العراق يشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية

العالم - خاص بالعالم

قال مدير مكتب قناة العالم في بغداد، نويد بهروز، إن عملية الانتخابات الرئاسية الإيرانية في العراق تجري بسلاسة.

وأضاف أن عملية الانتخابات تسير بسلاسة في السفارة الإيرانية في بغداد، وتشهد إقبالاً كبيراً من قبل الإيرانيين المتواجدين في العراق. وأشار إلى أن سبب الإقبال الكثيف من قبل الإيرانيين في العراق أدى إلى تمديد العملية الانتخابية لساعة إضافية.

وأوضح أن صناديق الاقتراع وضعت في السفارة الإيرانية في بغداد، وكذلك في القنصلية الإيرانية في النجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، والبصرة، من أجل أن يدلي الإيرانيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ولفت مدير مكتب العالم في بغداد إلى أن السفارة الإيرانية في بغداد، بالتعاون مع الحكومة العراقية، هيأت صناديق اقتراع للنزلاء في السجون العراقية من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

هذا وتتواصل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة في مختلف أنحاء إيران وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج وسط إقبال حاشد.



وانطلقت عملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحا على أن تستمر لمدة عشر ساعات قابلة للتمديد. ويحق لأكثر من واحد وستين ميلون شخص المشاركة في الانتخابات لاختيار أحد المرشحين الأربعة محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، ومسعود بزشكيان، ومصطفى بور محمدي.