المستشار الثقافي الإيراني في العراق يتحدث عن سير العملية الإنتخابية

العالم – خاص بالعالم

ولفت أباذري إلى أنه منذ الساعة 8:00 صباحا، توزعت العملية الانتخابية في 24 صندوقا في العراق حيث تم البدء بعملية الاقتراع من أصل 24 على 14 صندوق ثابت و10 صناديق متحركة.

ونوه أباذري إلى أنه قبل عملية الإقتراع كان هنالك العديد من المواطنين يقفون خلف الأبواب من أجل الادلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، فكان هنالك مجموعتين من الناخبين، مجموعة مقيمة في العراق من الناخبين، والمجموعة الاخرى هم الزائرون الايرانيون الذين يزورون العتبات المقدسة.

وأوضح اباذري:حاولنا ان نقدم جميع التسهيلات اللازمة للمجموعتين كي يقوموا بالاقتراع بطريقة سهلة ومريحة لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة وصلنا إلى أواخر العملية الانتخابية، حيث ان بعض المراكز قامت بالتمديد، وابدت استعدادها لتمديد التصويت حتى الساعه 9:00 واما بعض المراكز حتى الساعه 8:00 وبعد ذلك سيبدا فرز الاصوات وبعدها سنبدأ بالأمور القانونية.

وكانت قد انطلقت عملية الاقتراع بالسفارة الإيرانيّة في العراق، منذ الصباح الباكر حيث توافد الناخبون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. حيث أكد السفير الإيراني في العراق محمد كاظم، أنّ مقر السفارة الايرانية يشهد اقبالًا واسعًا للمشاركين في الانتخابات الرئاسيّة.

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