شاهد/خبير يكشف كيف سيكون علاقة الرئيس الإيراني الجديد مع أميركا؟

العالم - خاص بالعالم

وأضاف أن رئيس الجمهورية الإيراني الجديد، أيًا كان من المرشحين الأربعة، بزشكيان أو قاليباف أو جليلي أو بورمحمدي، سيكون تابعًا لقرارات مجلس الأمن القومي الإيراني بالنسبة للعلاقات مع الدول.

وأشار إلى أن سهرابي علاقات إيران مع دول العالم، ومن ضمنها أميركا، لها أسس محددة.

ولفت سهرابي إلى أنه خلال مفاوضات الاتفاق النووي، على الرغم من الاستعدادات التي أظهرتها إيران، فإن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خرج من الاتفاق، لذا لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة في العلاقات.

هذا وتتواصل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة في مختلف أنحاء إيران وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج وسط إقبال حاشد.



وانطلقت عملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحا على أن تستمر لمدة عشر ساعات قابلة للتمديد. ويحق لأكثر من واحد وستين ميلون شخص المشاركة في الانتخابات لاختيار أحد المرشحين الأربعة محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، ومسعود بزشكيان، ومصطفى بور محمدي.