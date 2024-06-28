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طهران تعلق على موقف الرياض من تنظيم الاقتراع لانتخابات إيران على أرضها

طهران تعلق على موقف الرياض من تنظيم الاقتراع لانتخابات إيران على أرضها
الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض "علي رضا عنايتي" : ان مشاركة الحجاج الإيرانيين في انتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14 ضاعفت ذكرى الحج الجميلة بالنسبة لهم؛ مؤكدا بان موافقة السلطات السعودية على تنظيم عملية الاقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية على أرضها تجسد عمق العلاقات بين البلدين.

العالم - ايران

وأعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الرياض، عن ارتياحه لقاء تنفيذ عملية التصويت في مراكز الاقتراع بالمملكة العربية السعودية.

وأكد عنايتي انه نظراً لوجود الحجاج الإيرانيين في مكة والمدينة المنورة، وفي ظل العلاقات الأخوية القائمة بين طهران والرياض، تم طلب الإذن من سلطات هذا البلد بمشاركة المواطنين الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.

كما ثمن السفير الايراني جهود المسؤولين الكادحين الخلص في جمهورية إيران الاسلامية والمملكة العربية السعودية، في خدمة حجاج بيت الله الحرام، واعتبر شعيرة الحج هذا العام، بانها ركيزة في العلاقات الأخوية بين البلدين.

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