شاهد.. معارك ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال في حي الشجاعية

العالم - خاص بالعالم

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من قنص مجاهديها لرقيب إسرائيلي وقتله في محيط مسجد الشبيلي شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأعلنت الكتائب استهداف دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا في حي الشجاعية.

وقالت الكتائب إنها قصفت القوات الإسرائيلية المتموضعة في محور نتساريم، واستهدفت ناقلة جند إسرائيلية في حي البرازيل شرقي مدينة رفح.

من جهتها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها فجرت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية وخاضت اشتباكات من مسافة صفر مع قوات الاحتلال، مشيرة إلى أنها أوقعت قتلى وجرحى بصفوفهم في تلة المنطار ومحيطها شرق حي الشجاعية.

كما أعلنت سرايا القدس استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في محيط مسجد الهدى بحي الشجاعية، وقصفت بقذائف الهاون جنود وآليات العدو المتوغلة في الحي. وأكدت السرايا سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء رفح جنوبي غزة.

وفي المقابل زعم الجيش الإسرائيلي أن قواته داهمت بنية تحتية للمقاومة الفلسطينية ضمن عمليته العسكرية في حي الشجاعية.

يأتي ذلك في وقت تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على مناطق عدة في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين. بدورها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن آليات الاحتلال تواصل حصار عائلات نازحة بمنطقة الشاكوش شمالي المواصي برفح.

وقالت فرق الدفاع المدني ان طواقمها غير قادرة على الوصول إلى المصابين في حي الشجاعية وسط استمرار القصف لليوم الثاني.

كما استهدفت قوات الاحتلال طواقم الدفاع المدني أثناء وجودهم في مقر عملهم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين.

وتعد العملية في الشجاعية، التي بدأها الجيش الإسرائيلي دون إنذار سكان الحي، الثالثة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الفائت.

