اليوم..وقوع 3 حوادث صعبة ضد قوات الإحتلال بغزة!

العالم- فلسطين المحتلة

وأوضحت، "حيث انهار مبنىً مفخخ وانفجر نفقين مفخخين بقوات الجيش الاسرائيلي".



وأفادت عن وقوع "اشتباكات عنيفة في عدة مناطق بقطاع غزة خلال الساعات الأخيرة"، وأكدت "مقتل جنديين في حي الشجاعية وإصابة ثالث في حالة حرجة".



في حين أعلنت كتائب القسام، في وقت لاحق اليوم الجمعة، ان "مجاهدينا يخوضون اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم وهبوط الطيران المروحي".



وفي وقت لاحق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية "ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء الأحداث الأمنية في قطاع غزة إلى 3".