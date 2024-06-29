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تقدم بزشكيان وجليلي.. توقعات بجولة ثانية لانتخابات إيران الرئاسية

تقدم بزشكيان وجليلي.. توقعات بجولة ثانية لانتخابات إيران الرئاسية
السبت ٢٩ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفادت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي اعلنتها وزارة الداخلية، بتقدم المرشح مسعود بزشكيان يليه المرشح سعيد جليلي.

وأعلن المتحدث باسم هيئة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، محسن إسلامي، اليوم السبت (29 حزيران 2024)، النتائج الأولية لفرز الأصوات لغاية الساعة 9:18 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، والتي جاءت على النحو التالي:

عدد الاصوات المفرزة: 19,069,713 صوتاً

- مسعود بزشكيان: 8,302,577 صوتاً
- سعــد جليلي: 7،189،756 صوتاً
- محمد باقر قاليباف: 2،676،512 صوتاً
- مصطفى بورمحمدي: 158،314 صوتاً

وبحسب ما أفادت مصادر اخبارية فقد وصلت نسبة المشاركة بالانتخابات الى اكثثر من 40%.

ووفقًا لعمليات الفرز حتى الآن يتوقع المرور إلى جولة ثانية.

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