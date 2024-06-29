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هل ستذهب الانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى جولة ثانية؟ + فيديو

السبت ٢٩ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2024.06.29 – أكد مراسل قناة العالم أن آخر الاحصائيات التي أعلنت تبين بأن مسعود بزشكيان قد تقدم على باقي مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية بنسبة ربما تكون كبيرة، فيما يبدو أن الانتخابات ذاهبة إلى جولة ثانية لضرورة كسب المرشح الفائز على أغلبية الأصوات أي 50% زائد صوت واحد، ما لم يتحقق لحد الآن.

العالم خاص بالعالم

وفي حوار مباشر من مبنى وزارة الداخلية الإيرانية في تمام الساعة 9:36 دقيقة بالتوقيت المحلي أشار الزميل محمدباقر علي إلى أن آخر الاحصائيات التي أعلنت تبين بأن مسعود بزشكيان قد تقدم على باقي المرشحين بنسبة ربما تكون كبيرة.

ولفت إلى أنه وحتى هذه اللحظة تبين النتائج بأن الانتخابات قادمة إلى جولة ثانية بين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، وإذا ما دخلت هذه المرحلة سوف نشهد اقتراع في يوم الجمعة المقبل، ليتعين الرئيس الإيراني القادم.

وأوضح أن القانون الايراني يقول بأن على المرشح أن يحصل على أغلبية الأصوات، يعني 50% زائد صوت واحد، وأضاف: يستبعد أن نشهد في هذه الجولة من الانتخابات تحقيق هذه الأغلبية، ومن المتوقع أن تدخل الانتخابات إلى جولة ثانية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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