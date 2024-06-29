جنرالات اسرائيليون يدعون لإنهاء الحرب على جبهتي غزة ولبنان

العالم _ لبنان

وقالت المصادر إن عدداً من الجنرالات الإسرائيليين السابقين يخرجون بحملة شبه منظّمة للتحذير من تغليب خطاب التهديدات السياسية والعسكرية، ويطالبون الحكومة بشكل علني بضرورة وقف الحرب تماماً، وإنجاح المفاوضات لإبرام صفقة تبادل أسرى، والتفرغ لـ«الخطر الأكبر» على "إسرائيل"، القادم من طهران، وفق رأيهم، وهم ينسجمون في خطابهم هذا مع الموقف الأميركي.

ويبرز في هذا السياق الموقف الذي عبّر عنه مؤتمر هرتسليا، الذي اختُتم الخميس، إذ جاء فيه أن الاحتلال يقف على مفرق طرق تاريخي، «وعلينا أن نقرر كيف نتقدم وندمج ما بين القدرات العسكرية العالية والحكمة السياسية».

وقال رئيس المؤتمر، الجنرال في الاحتياط، عاموس جلعاد، في كلمة لخّص فيها رسالة المؤتمر: «الجيش يعمل في لبنان وغزة بشكل جيد، لكن هناك من لا يفهم. لدينا إنجازات تكتيكية، لكن عندما لا يترافق ذلك مع هدف سياسي استراتيجي، لا تعود لديك إنجازات. علينا ألا ننجرَّ إلى إقامة حكم عسكري في غزة، فهذه منطقة في ضائقة. قطاع غزة يعيش كارثة، وأنا أعرف ما أقول جيداً؛ لأنني خدمت مرتين هناك منسقاً لشؤون الإدارة المدنية ووزارة الأمن. أعرف أن إعادة الاحتلال، وهناك من يريد إعادة الاستيطان، هي ورطة، هي غرق في الوحل. سيجعلنا نتحمل مسؤولية عن الاقتصاد والمجتمع، ولن نستطيع ذلك. سنواجه المجتمع الدولي برُمّته، وسنضرب علاقاتنا مع العالم الحر والولايات المتحدة» حسب تعبيره.

وأضاف جلعاد: «حليفتنا الولايات المتحدة تحاول أن توفر لنا فرصة تاريخية بتشكيل محور إقليمي استراتيجي، وتعرض علينا حلفاً استراتيجياً وجبهة خلفية مع الدول العربية في مواجهة إيران. إنه كنز استراتيجي وعسكري وأمني واقتصادي لإسرائيل، وفرصة لتحقيق السلام الشامل. وهذا الحلف مثبت، من خلال علاقات قائمة، اليوم، على مختلف الأصعدة، بما فيها الأمنية مع هذه الدول بقيادة الولايات المتحدة. لا توجد فرصة أفضل لأمننا القومي» على حد تعبيره.

واختتم قائلاً: «لقد بِتنا على مفترق طرق، نتجه منه إلى تعزيز القدرات العسكرية الوجودية، وسلوك الحكمة السياسية أو التدهور نحو الكارثة القومية. في مثل هذه الحالات لا تفيد الشعارات الوهمية عن الانتصار، ولا يجدي استمرار الحرب مع (حماس) و(حزب الله). إذا كنا نريد النهوض من كارثة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، علينا أن نسلك طريق الحكمة».

وحذّر ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، ومُطّلع على تفاصيل الخطط الحربية، في رسالة بعثها إلى أعضاء هيئة الأركان العامة، في الأيام الأخيرة، من «شن عمليات عسكرية بأي ثمن»، وطالبهم بالتوضيح للمستوى السياسي أن الجيش الإسرائيلي ليس جاهزاً لحرب متواصلة في لبنان، وأن شن حرب على لبنان «سيقودنا إلى كارثة استراتيجية أكبر من 7 أكتوبر».

ووفق ما نقل عنه المحلل العسكري في «القناة 13»، ألون بن دافيد، في مقاله الأسبوعي بصحيفة «معاريف»، الجمعة، قال هذا الجنرال: «منذ تأسيسه قبل 76 عاماً، لم يُؤهل الجيش الإسرائيلي لحرب تستمر لتسعة أشهر، وإنما كجيش ساحق، يستدعي قوات الاحتياط بسرعة، ويشن حرباً ويحسم خلال فترة قصيرة، ويعود إلى الوضع الاعتيادي. وجميع الخطط العسكرية التي وضعها الجيش الإسرائيلي، قبل 7 أكتوبر، كانت لحرب تستمر لأسابيع معدودة. ولم يتوقع أحد حرباً تستمر لسنة أو لسنوات».

وعدَّ أنه «عندما يُحدث رئيس الحكومة أزمة لا ضرورة لها مع الولايات المتحدة حول تزويد الذخيرة، فإنه يعي بالكامل معنى ذلك: هذه الأزمة غايتها منحه ذريعة واتهام آخرين بالسبب الذي يجعله لا يبادر إلى حرب في لبنان». ووفقاً له فإن «نتنياهو يدرك أن حرباً ضد (حزب الله) في هذا التوقيت ستكبد أثماناً أكثر، وإنجازات أقل. والولايات المتحدة ستكون، على الأرجح، إلى جانبنا في حرب كهذه، لكن حتى بوجود دعم أميركي، ثمة شك إذا كان بإمكان الجيش الإسرائيلي في وضعه الحالي أن يحقق إنجازاً مقابل (حزب الله)، ويبرر الثمن الذي سيدفعه المجتمع الإسرائيلي، وهذا قبل الحديث حول انعدام جهوزية الجبهة الداخلية المدنية».

وقال رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية «أمان»، تَمير هايمان، إن على "إسرائيل" استخلاص الدروس من الحرب على غزة قبل أن تشن حرباً على لبنان، مشيراً إلى أن «فشلاً في الحرب (على لبنان) سيضع إسرائيل في وضع أخطر من وضعها الحالي. لذلك فإن توقيت الحرب أقل أهمية من الإنجاز فيها، وينبغي شنها فقط في ظروف تضمن الانتصار».

وفيما يتعلق بالعبر التي يتعين على الكيان استخلاصه قبل شن حرب واسعة على لبنان، أشار هايمان إلى أن مكانة "إسرائيل" «بصفتها دولة عظمى إقليمية قد تزعزعت، وصورتها بصفتها دولة قوية عسكرياً قد تبددت. وتقف "إسرائيل" أمام خطر عزلة عالمية واسعة. والدعم الأميركي، الذي وصل إلى ذروته أثناء الحرب في الناحية التكتيكية، لا يتم الشعور به في الجانب السياسي، ويفسر ذلك من جانب الذين يراقبون الوضع، وبينهم إيران ودول في الشرق الأوسط، على أنه تصدعات في العلاقات الحميمة بين واشنطن وتل أبيب».

وأشار هايمان إلى أن "إسرائيل" أهدرت فرصة إنهاء الحرب على غزة بواسطة خطوات سياسية. وقال: «دون تطبيق العِبر المستخلصة من الحرب في قطاع غزة ودون التغلب على التحديات التي اشتدت خلالها، ستجد إسرائيل نفسها في وضع إشكالي ومعقد أكثر بأضعاف من وضعها الحالي: الردع الإسرائيلي سيتآكل أكثر، الاقتصاد سيتضرر بشكل كبير، إسرائيل ستتحول إلى دولة منبوذة بنظر العالم الغربي والعلاقات الناعمة مع دول السلام والتطبيع العربية من شأنها أن تستمر بالتدهور».