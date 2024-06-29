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اللواء سلامي: طريق عزة المسلمين يمر عبر مسير الجهاد

اللواء سلامي: طريق عزة المسلمين يمر عبر مسير الجهاد
السبت ٢٩ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

 اعتبر القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية "اللواء حسين سلامي" بأن التاريخ الاسلامي قد أثبت أن طريق عزة المسلمين يمر عبر مسير الجهاد والاستشهاد.

العالم _ إيران

و في المؤتمر العالمي لشهداء الدفاع عن العتبات المقدسة وجبهة المقاومة في العتبة الرضوية في مشهد المقدسة، وجه اللواء سلامي تحية اجلال واكبار لارواح الشهداء الابرار والمحاربين القدامى والجرحى وأسرهم.

وفي اشارة الى الافتخار بعوائل الشهداء والمحاربين القدامى والجرحى ، رأى اللواء سلامي بأنهم التجسيد المعنوي والحقيقي لآية الكرسي وهم القادة والمرشدون من الظلمات الى النور ويحظون باحترام وتكريم كل احرار العالم .

يستضيف هذا المؤتمر الدولي جمعا من عوائل الشهداء من فلسطين وأفغانستان وباكستان واليمن وسوريا والعراق، وبحضور رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية وبعض كبار المسؤولين العسكريين المحليين.

و ينعقد هذا المؤتمر في رواق دار الرحمة في الحرم الرضوي الشريف.

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