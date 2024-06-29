الانتخابات الرئاسية الايرانية .. بزشكيان و جليلي الى جولة الاعادة 

العالم - ايران

وبعد فرز اصوات جميع صناديق الاقتراع حصل المرشح مسعود بزشكيان على عشرة ملايين و 415 الفا 991 صوتا فيما حصل المرشح سعيد جليليان على 9 ملايين و473 الفا و298 صوتا ليحلا في المرتبتين الاولى والثانية دون الحسم في الجولة الاولى .

وحل المرشح محمد باقر قاليباف في المركز الثالث بحصوله على ثلاثة ملايين و 383 الفا و 340 صوتا متقدما على المرشح مصطفى بورمحمدي الذي حصل على 206 الاف و 397 صوتا .

وبلغ عدد الاصوات الباطلة مليونا و 056 الفا و 159 صوتا في هذه الانتخابات التي شارك فيها حوالى 24 مليون ناخب اي بما يقارب 40 بالمائة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت .

وتنص المادة (13) من قانون الانتخابات الرئاسية في إيران على انه في حال لم يفز أي من المرشحين بأغلبية الأصوات (وهو ما تحقق في الانتخابات الاخيرة)، سيتم إجراء جولة الإعادة في الجمعة التالية اي 5 تموز/يوليو المقبل .

وجات هذه الانتخابات المبكرة وفقا للمادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية اثر استشهاد الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي وسبعة مرافقيه بينهم وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان في حادث تحطم مروحيتهم الشهر الماضي .