الاحتلال يؤكد مواصلته الحرب على حي الشجاعية شرق غزة

العالم _ فلسطين

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الإحتلال في بيان، إن "الفرقة 98 تواصل هجومها في الشجاعية، وتقاتل بالتزامن فوق الأرض وتحتها، حيث قضت على العديد من المقاومين خلال اشتباكات، وعثرت على مستودع أسلحة داخل مجمع مدرسة في المنطقة" على حد تعبيره.

وزعم أدرعي أنه "في إطار العملية في الشجاعية قصفت طائرات سلاح الجو أهدافا وخلية مسلحة كانت في طريقها لاستهداف قوات الجيش الإسرائيلي وتم القضاء عليها".

وادعى أدرعي أنه "في رفح قضت قوات الفرقة 162 من لوائي الناحال وغفعاتي على عدد من المقاومين ودمرت بنى تحتية عدة ومن بينها فتحات أنفاق".

وتابع: "في وسط القطاع قضت قوات الفرقة 99 على عدد من المقاومين بنيران رشاشة وبقصف جوي. كما دمرت طائرات سلاح الجو عدة نقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع تم استخدامها خلال الحرب لاستهداف قواتنا".

كما ادعى "أطلقت مساء أمس قذيفتان صاروخيتان من قطاع غزة نحو مدينة سديروت حيث اعترضت الدفاعات الجوية إحدى القذائف بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات. بعد وقت وجيز أغارت طائرات سلاح الجو على فتحة نفق مجاورة لمنطقة الإطلاق. كما قصفت قوات الجيش الاسرائيلي بالمدفعية مصادر النيران".