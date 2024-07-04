الإحتلال يستهدف الوجود الفلسطيني بهدم المنازل وتدمير الممتلكات

العالم – خاص بالعالم

يجلسن على أنقاض منزل عائلتهن ويرفعن شارة النصر، بعد دقائق من تسويته بالأرض في قرية البيرين جنوب الخليل جنوب الضفة.

حالهن حال ثمان عائلات فلسطينية أخرى هدم الاحتلال مساكنها وتركها في العراء، بعض العائلات لم تتلق اشعارا مسبقا بالهدم ففقدت كل شيى على حين غرة.



جيش الاحتلال انتشر في المنطقة، وأمن عمليات الهدم خلال ساعات الصباح، مشهد بات يتكرر بشكل غير مسبوق، مستهدفا الوجود الفلسطيني، والحجة دائما حاضرة، البناء دون ترخيص في مناطق تصنف ( ج).



وقال فريد برقان رئيس مجلس قروي البيرين: "البيوت هدمت بالكامل حيث هجرت ثماني الى تسع عائلات من منازلهم، ويوجد 34 طفل وطفلة وشيخ كبير، وهدف الاحتلال معروف جدا ومعلن عنه في الإعلام الإسرائيلي على ترحيل الفلسطينيين من هذه المناطق واعلانها مناطق لشهوات المستوطنين وتلبيه رغباتهم".

قبلها وخلال ساعات الليل، جرافات الاحتلال هدمت منزلي الشقيقين زواهرة ببيت لحم، المتهمين بالمشاركة في تنفيذ عملية الزعيم قبل شهور، والتي قتل فيها جنديين وأصيب فيها8 أخرين.

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