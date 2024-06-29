إستياء عارم في الشارع الإسرائيلي من حكومة نتنياهو

العالم – العين الإسرائيلية

وتطرق البرنامج إلى الإئتلاف الحكومي الذي يرأسه نتنياهو يتزعزع وهنالك قضيتان أساسيتان قد تؤديان إلى تفككهما، قانون التجنيد والفشل في تحقيق أهداف الحرب في الجنوب والشمال وعدم إبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وفيما يتعلق بفشل تحقيق العدوان على غزة أكد علي مراد الباحث السياسي والمتابع للشأن الإسرائيلي أن هنالك استحقاقا أمام حكومة نتنياهو مرتبط بشكل أساسي بالتوجهات ورغبات الأعضاء الموجودين في الائتلاف الحاكم بالحكومة وأما بالنسبة للتظاهرات فمهما بلغت من حشد وعدد فلن تؤثر في توجهات نتنياهو وائتلافه الحاكم.

وأوضح مراد أنه بالنسبة للحزبين الحريديم الموجودين في الحكومة فمسألة التجنيد تعنيهما بشكل كبير لذلك فإن قرار المحكمة العليا الآن بفض التجنيد وبشكل اجباري هذا سيدفع هذين الحزبين حزب شاس كان قد أعلن بصدد اتخاذ موقف كبير في حال الضي قدما في حال تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية وبالتالي ما سيفجر الحكومة من الداخل، واما بالنسبة لاستمرارية الحرب وبنفس الوتيرة حكما بالنظر لموقف سموتريتش وبن غفير هذا يعتبر لغما رغما سيكون متأخرا في وجه نتنياهو.

كما ألقى البرنامج الضوء على الاستياء العارم من نتنياهو الذي يعرض الكيان للخطر وجود الكيان الى الخطر نتيجة ما جرى خلال الأشهر التسعة الماضية بعد معركة طوفان الاقصى وحتى الان حيث الدمار وتراجع الامن وتدهور الاقتصاد.

ضيف البرنامج:

-علي مراد الباحث السياسي والمتابع للشأن الإسرائيلي

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