شاهد.. جرام الاحتلال بحق النازحين غربي مدينة رفح

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم محمد البلبيسي الذي زار منطقة المجزرة: أتواجد في هذه المنطقة وهذا الشارع الذي يسمى شارع الشاكوش حيث الآليات الاسرائيلية التي وصلت قبل يومين الى هنا وتمركزت في هذا المكان وقامت بتجريف الاراضي والمنازل الموجودة واطلقت النيران وقذائفها تجاه خيام النازحين.

واضاف: في منطقة المواصي المعروفة بأنها منطقة خدمات انسانية ومنطقة آمنة ويتواجد فيها مئات الآلاف من المواطنين من مدينتي خان يونس ورفح، وهناك المنطقة الفاصلة بين هاتين المدينتين، وصلت الآليات واطلقت النار تجاه النازحين والمواطنين هناك، وقامت بتجريف الخيام وسقط عشرات الشهداء والاصابات تم انتشالهم من هذا المكان حيث تم استهدافهم دون سابق انذار او تحذير للمواطنين والنازحين للخروج من هذه المنطقة.

وقال احد المواطنين لمراسلنا: الناس كانت في خيامها آمنة، لكن بدون انذارهم تقدمت الآليات من الشارع بإتجاه خيام النازحين ووصلت المكان واصبحوا يطلقون النار على الناس، ثم تقدمت الآليات تجاه منطقة "الاقليمي" وتم ضرب خيم النازحين ما اسفر عنه 8 شهداء، وهذه المناطق لم يكن فيها اي من عناصر المقاومة ولا شيء آخر وهي مناطق زراعية والناس تسترزق منها، وكما ترون (في الفيديو) فالاسرائيليين وجرفوا الاراضي.