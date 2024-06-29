الموريتانيون ينتخبون رئيسا جديدا للبلاد من بين 7 مرشحين

العالم - خاص بالعالم

شهدت موريتانيا انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد خلال المأمورية القادمة والتي تستمر 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

ويتنافس على رئاسة موريتانيا خلال هذا الاستحقاق 7 مرشحين على رأسهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، إضافة لمرشح حزب تواصل حمادي سيدي المختار، وهو أكبر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان والبلديات، إضافة لبيرام ولد الداه، المعروف بدفاعه عن شريحة الحراطين .

وقال مستشار حزب الانصاف أحمد ولد عبد المالك لقناة العالم: كانت الامور تسير على أحسن وجه وهناك مواكبة من جميع الشباب وانا بصفتي ممثل لحزب الانصاف رأيت هناك حرية التعبير و15 مركز استقبلوا الناخبين استقبالا رائعا من السابعة صباحا.

الانتخابات جرت في ظروف هادئة مقارنة بحجم الاحتقان الذي عرفته فترة الحملة الدعائية والتي وصلت مرحلة التلويح بالفوضى من طرف البعض .

وقالت رئيسة احدى مكاتب التصويت، تسرو ماء عيني، لقناة العالم: العملية (الانتخابية) جرت بأحسن ما يرام في الوقت الحالي، ولم تواجه سير العملية الانتخابية أية مشكلة، واقبال المواطنين كان جيدا.

أنصار مرشحي المعارضة نددوا بما وصفوه غياب الشفافية، مؤكدين أن سير العملية الانتخابية تشوبه الكثير من الاختلالات.

وكان زعيما المعارضة أحمد ولدوداداه ولمسعود ولد بلخير قد أعلنا دعمهما لترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

يترشح ولد الغزواني لمأمورية ثانية مستندا على أن غالبية الشعب معه، فيما تؤكد المعارضة أن الأوضاع الحالية سيئة بما يكفي لأن ينتفض الشعب طلبا للتغيير.