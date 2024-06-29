قيادي بجيش الاحتلال: تفكيك حماس برفح سيستغرق عامين على الأقل

العالم - خاص بالعالم

وفي اليوم 267 من الحرب الاسرائيلية المدمرة على قطاع غزة الذي استشهد على اثرها نحو 40 ألف فلسطيني وأصيب نحو 90 ألفا آخرين وحولت القطاع الى ركام، خرج قيادي في جيش الاحتلال ليعترف بإستحالة القضاء على حماس، وهو قائد اللواء 12 في جيش الاحتلال الذي اعترف أن مهمة القضاء على هذه الحركة ليست سهلة، وأن تفكيكيها برفح سيستغرق عامين على الأقل.

لم يقوض بهذه الاعتراف معنويات حكومة الاحتلال فحسب، بل بدد آمال سكان مستوطنات غلاف غزة عندما تحدث عن قدرات المقاومة في اطلاق الصواريخ قائلا إن من يعتقد أن صفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل فهو يذر الرماد في العيون.

جاءت تلك التصريحات في أعقاب اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في عدة محاور بالقطاع أسفرت عن مقتل وجرح 9 جنود للاحتلال.

ميدانيا اعلنت كتائب المجاهدين استهداف مقر قيادة فرقة غزة في "ريعيم" برشقة صاروخية، كما اعلنت سرايا القدس قصف مركز قيادة لعمليات التوغل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون من عيار 60، كما اعلنت السرايا أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لآليات وجنود جيش الإحتلال المتوغلين في حي الشجاعية.

هذا واستشهد عشرات الفلسطينيين واصيب اخرون بجروح في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة التي اكدت ان العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.