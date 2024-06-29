تداعيات متواصلة للمناظرة 'الكارثية' بين بايدن وترامب+فيديو

العالم - خاص بالعالم

وعلى أمل ألا تكون إشارة واقعية وجدية لما ستكون عليه الانتخابات الرئاسية، يحرص الشارع والإعلام الأميركيان على تخطي ما خرجت به المناظرة الرئاسية الأولى بين جو بايدن ودونالد ترامب، والتي وصفت بالكارثية.

ورغم أن ترامب لم يقدم شيئا يمكن أن يرفع أسهمه لدى الناخبين، إلا أن الهفوات القاتلة التي وقع فيها بايدن، فتحت الباب أمام كابوس انتخابي بالنسبة للديمقراطيين.

فقد كشفت "ذا هيل" أن الديموقراطيين لم يعتبروا أداء بايدن سيئا فقط، بل يضرب ما كان مفترضا أن يكون لحظة حاسمة بالنسبة لهم. وأضافت "ذا هيل" أن الحوار الوحيد ما بعد المناظرة هو حول ما إذا كان بايدن ما يزال الشخص المناسب لهزيمة ترامب.

الاداء الكارثي لبايدن، انعكس على مواقف المانحين والاستراتيجيين في الحزب الديموقراطي، حيث أصبح القلق الواضح هو المسيطر على المشهد.

وهنا تكشف "ذا هيل" أن عددا من المانحين الكبار في الحزب الديمقراطي باتوا مقتنعين بان الوقت حان لطرح أسئلة صعبة، في إشارة إلى سيناريو استبدال بايدن بمرشح آخر قبل فوات الأوان.

من جهة اخرى لم يخف العديد من المسؤولين في إدارات ديموقراطية سابقة، أهمية طرح سيناريو استبدال بايدن، معتبرين أن التهويل بفوز ترامب في حال استبدال بايدن لم يعد مجديا.

الأمر نفسه انعكس على الاعلام.. الإعلامي الأميركي بيل ماهر رأى في برنامجه أن المناظرة أعطت النتيجة النهائية للانتخابات، وأن ترامب هزم بايدن منذ اليوم. فيما انتقد الإعلامي جون ستيوارت أداء الرجلين، معتبرا أن هذه المناظرة لا يمكن أن تكون حقيقية.

المناظرة الكارثية ألقت بثقلها أيضا على الولايات المتأرجحة، حيث كشفت صحيفة "يو أس أي توداي" أن الجو العام في هذه الولايات هو أن المناظرة كانت تجربة مؤلمة بالنسبة للناخبين في الولايات المتأرجحة، حيث اعتبروا أن بايدن وترامب لم يعطيا الأميركيين شعورا بالأمان تجاه تسلم أحدهما منصب الرئاسة. كما وصفوا المناظرة بأنها مؤشر على خطورة ما تعيشه الولايات المتحدة سياسيا.

الانتخابات الرئاسية الأميركية

أداء بايدن في المناظرة الرئاسية أوجد مخاوف كبيرة لدى الديمقراطيين

ذا هيل: الكلام عن استبدال بايدن بمرشح آخر أصبح أمرا مطروحا

المناظرة 'الكارثية' أثرت على آراء الناخبين في الولايات المتأرجحة