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طيران العدو الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق جنوب لبنان وبيروت

طيران العدو الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق جنوب لبنان وبيروت
السبت ٢٩ يونيو ٢٠٢٤ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر خبرية فجر يوم الأحد إن الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي خرق جدار الصوت في مختلف أجواء المناطق بجنوب لبنان وبيروت والبقاع شرقا.

العالم - لبنان

وأضافت المصادر أن خرق جدار الصوت تزامن مع تنفيذ غارات وهمية في أجواء القطاعين الأوسط والشرقي جنوبا.

وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ تحليقا مكثفا في أجواء لبنان من الجنوب إلى بيروت وصولا إلى البقاع عند الحدود اللبنانية ـ السورية.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق منطقة جزين وعلى علو منخفض كما خرق جدار الصوت فوق مرجعيون وراشيا والبقاع الأوسط.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الطيران نفذ قرابة الحادية عشرة و35 دقيقة خرقا لجدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض محدثا دويا قويا.

كما نفذ الطيران الحربي خرقا آخر لجدار الصوت في أجواء المتن وكسروان.

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