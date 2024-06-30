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المواجهة من المسافة صفر والمقترح المعدل لصفقة بايدن

الأحد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ اشتداد المقاومة في شمال وشرق غزة ورفح من المسافة صفر والانفاق مع اعادة ترميم حماس لقدراتها العسكرية؟

العالم - مع الحدث

كيف يقرأ اعتراف قائد لواء في جيش الاحتلال بان تفكيك حماس في رفح سيستغرق عامين وان مقاتليها يديرون المعارك كمجموعات مستقلة يصعب التعامل معها؟

ماذا تعني محاولة واشنطن تقديم تعديلات على مقترح بايدن بالتعاون مع الوسيطين المصري والقطري لاقناع حماس؟

هل خطة اليوم التالي لغالانت في غزة بعد عودته من واشنطن محكومة بالفشل اسوة بما طرحه نتنياهو؟

ما دلالة الابقاء على قوات اسرائيلية في محوري نتساريم وفيلادلفيا مع كل مقترحات ما بعد وقف الحرب؟

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من القيادي في حركة الجهاد الاسلامي هيثم ابو الغزلان، مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق عبدالله الاشعل.

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