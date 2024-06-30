ما هوية الشخص الوحيد القادر على إرغام بايدن الانسحاب من الانتخابات؟!

العالم _ الأميرکيتان

وأكدت الشبكة أن زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن البالغة من العمر 81 عاما، هي الشخص الوحيد الذي لديه تأثير حاسم عليه.

وقال مصدر للشبكة: "الشخص الوحيد الذي له تأثير حاسم عليه هو السيدة الأولى. إذا قررت أنه من الضروري تغيير مساره فسيتغير".

وأكدت الشبكة أنه من المتوقع أن يناقش بايدن مستقبل حملته الانتخابية مع عائلته في كامب ديفيد بعد المناظرة الفاشلة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

في وقت سابق، كتبت صحيفة "أكسيوس" أن بايدن لن ينسحب من سباق "الكفاح من أجل الرئاسة" ما لم تقرر دائرته الداخلية ذلك، والتي تضم زوجته جيل وأخته فاليري والمستشار تيد كوفمان ومجموعة صغيرة من مساعديه في البيت الأبيض.