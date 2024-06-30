مدير كهرباء الإحتلال يوصي بعدم شراء المولدات.. لهذا السبب!!

العالم- لبنان

وأضافت أنّ شبيغلر "يستعد لأي سيناريو، لكنه لم يشترِ مولداً، ولا يوصي أحداً بذلك أيضاً".

من جانبه، قال مراسل القناة الـ"12" الإسرائيلية إنّ "إسرائيل" فشلت، على المستوى الاستراتيجي في الشمال، لأنّه "ما زال هناك 60 ألف شخص تم إجلاؤهم من المنازل، بالإضافة إلى 60 ألفاً في خط المواجهة"، وحياتهم في خطر.

وقبل أيام، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع الطلب على مولدات الكهرباء المنزلية في شمال فلسطين المحتلة، بصورة كبيرة، بعد تحذير الرئيس التنفيذي لشركة "نوغا" لإدارة أنظمة الكهرباء في "إسرائيل"، شاؤول غولدشتاين، من أنّه "بعد 72 ساعة من دون كهرباء (في حال توسع الحرب)، من المستحيل العيش في إسرائيل".

وقالت مراسلة شؤون الاستهلاك في صحيفة "إسرائيل هيوم"، هيالي يعقوبي، إنّ عمليات البحث عبر "غوغل"، عن "مولدات" كهرباء في الشمال، ازدادت بصورة هستيرية، حتى قبل تحذيرات المسؤول في شركة "نوغا"، على خلفية التوتر في الجبهة الشمالية، مبينةً أنّ الطلب في منطقة حيفا تعاظم.