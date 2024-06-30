شاهد.. تهكم متابعي المناظرة الرئاسية ببايدن وزوجته داخل مطعم

العالم _ الأميرکيتان

ورغم الضحكات والابتسامات التي انطلقت فور دخوله خلف زوجته جيل بايدن إلى مطعم Waffle في أتلانتا بولاية جورجيا انتقد متابعون هذا التصرف ووصفوا الرئيس وكل ما يجري بأنه "مزيف".

ونشر بايدن في حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو وعلق عليه بأنه يتطلع إلى زيارته المقبلة للمطعم.

وعلق الحساب @ValentinaForSOS بعبارة: "مزيف للغاية"، فيما طالبه حساب @Liberacrat بـ"الاستقالة".

من جهته، كان لحساب XVanFleet رأي آخر وكتب قائلا: "جو، تبدو أكثر حيوية في مطعم Waffle مما كنت تبدو عليه على المنصة خلال المناظرة الرئاسية. يبدو أنه يناسبك تماما أن تكون مديرا لهذا المطعم. لكننا لا نثق بك لإدارة البلاد!".

وفي الوقت نفسه، نشر المستخدم @Just_A_Dude_AZ صورة ساخرة جاء فيها: "بايدن لا يحتاج إلى اختبار القدرات العقلية، ومن يصوت له يحتاج إليه".

هذا وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع ترامب، التي جرت مساء الجمعة الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي الحالي يتلعثم ويتوقف عن الكلام، ولم تكن أفكاره مصاغة بوضوح، وفي نهاية المناظرة، التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدته فيها زوجته جيل بايدن على نزول الدرج.