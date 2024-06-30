'يديعوت أحرونوت': لا صفقة مع 'حماس' قريبا

العالم - فلسطين

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأحد، أن مسؤولين إسرائيليين مطّلعين على تفاصيل الاتصالات الخاصة بالصفقة، لم تسمّهم، قالوا الليلة الماضية، إنه "من السيء إيهام الأهالي (أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة) باحتمال التوصّل إلى صفقة مع حركة حماس، بعد ادعاء تلقي الحركة تعديلات طفيفة بشأن المقترح الإسرائيلي".

وأضافوا أن الإحتلال يواصل عمليات احتلال قطاع غزة، بالتوازي مع الضغط الذي يمارسه الوسطاء والولايات المتحدة على حركة حماس.

وفي حين أكدت المصادر للصحيفة وجود محاولات لإدخال تعديلات بسيطة على المقترح، قالت إن هذه التعديلات هامشية وليست جوهرية.

ويُعقد اليوم اجتماع بمشاركة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، كجزء من الاستعدادات الإسرائيلية للانتقال إلى ما يُسمى "المرحلة الثالثة" من الحرب، والتي تعرّفها تل أبيب بأنها ذات كثافة قتالية أقل من المرحلتين الأولى والثانية.