80 تظاهرة في 'اسرائيل' تطالب بالإطاحة بنتنياهو

العالم - مراسلون

بحضور زعماء المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس شارك عشرات الالاف بتظاهرات بتل ابيب وحيفا وهرتسيليا وقيساريا بالداخل الفلسطيني والقدس المحتلتين للمطالبة بإسقاط نتنياهو ومحاسبته على أخفاق السابع من أكتوبر وفشله باستعادة الاسرى والمحتجزين من الاسرائيلين لدى المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وقال المحلل السياسي أحمد الصفدي لقناة العالم:"ممثلي المعارضة آيزنكوط وغانتس وايضاً لابيد وممثلي أهالي الجنود الذين يرفضون خدمة أبنائهم مقابل تهريب الحريديم من الخدمة".

ودعت ما تعرف بهيئة عائلات الاسرى الاسرائيلين الى عصيان مدني وأضراب عام يشمل كافة مناحي الحياة داخل الكيان الاسرائيلي خلال الايام القادمة كما دعوا نقابة العمال الاسرائيلية الى الانضمام الى التظاهرات والاضراب لإسقاط الحكومة برئاسة نتنياهو وأجراء انتخابات مبكرة في ظل تراجع حاد بشعبيته وفق أخر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 العبرية.

وقال المختص بالشأن الاسرائيلي إياد الزعيم لقناة العالم:"المجتمع الاسرائيلي له تأثير كبير علی الحكومة الاسرائيلية والشارع الاسرائيلي عندما يطلق خطابات من الممكن ان يؤثر علی الحكومة الاسرائيلية. واستطلاعات الرأي تثبت ان غانتس تفوق علی نتنياهو في الفترة الاخيرة، ما معناه ان نتنياهو سوف يفقد كرسيه اذا انطلقت انتخابات مبكرة".

وتشهد الكثير من الشوارع الرئيسية اغلاقات من قبل المتظاهرين الذين يتعرضون للضرب والسحل والاعتقال من قبل الشرطة التي تنتشر بشكل مكثف بمحيط التظاهرات.

أسبوع من التظاهرات تشهدها كافة الشوارع والميادين، تحت شعار اسقاط بنيامين نتنياهو ومنع افلاته من العقاب.