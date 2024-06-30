القنصل العام يشكر السعودية على تعاونها في إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية

العالم – إيران

وجه القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة رسالة شكر وتقدير لسلطات هذا البلد، وذلك بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية الــ14 يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو 2024 والتي أجريت بمشاركة الإيرانيين المقيمين والحجاج الإيرانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية.

وجاء في رسالة الشكر هذه: إن القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة يتقدم بالتقدير والشكر لسلطات المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة على تقديم المساعدة والتعاون اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الموافقة يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو 2024.

ولفت زرنكار في رسالته أنه : لحسن الحظ فإن عملية التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية تشير إلى تحسين العلاقات الثنائية وتوطيد العلاقات الوثيقة بين البلدين.

كما ثمنت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الدور البناء لوزارة الخارجية الإيرانية ومكتبها في مكة المكرمة (جدة) و رجال الأمن والشرطة الدبلوماسية الذين وفروا بجهودهم الأرضية الازمة لإجراء الانتخابات في ظروف مناسبة وآمنة.