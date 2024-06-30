إيران والعراق یؤکدان علی التعاون البحثي لحل المشاكل البيئية

العالم – إيران

والتقى وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الايراني "محمد علي زلفي كل" وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي "نعيم العبودي".

وقال "محمد علي زلفي" خلال اللقاء: تم تنفيذ العديد من بنود اتفاقية التعاون العلمي بين إيران والعراق في الحكومة الثالثة عشرة (حکومة الشهید رئیسي) وتم حل مشاكل تعليم الطلاب العراقيين في إيران وسجل مستوى العلاقات الإيرانية العراقية نموا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف أن عقد اجتماع مشترك لرؤساء الجامعات الإيرانية والعراقية الذي عقد في جامعة الفردوسي مشهد المقدسة العام الماضي کان أحد مؤشرات نمو العلاقات.

وقال: كان من المقرر أن تعقد الجولة الثانية من اجتماع رؤساء الجامعات الإيرانية والعراقية باستضافة العراق خلال الأشهر الجاریة، ولكن بسبب الحادث الذي حدث للشهيد رئيسي ومرافقیه، تم تأجيلها إلى وقت آخر.

واعتبر وزير العلوم الايراني التعاون في مجال الأبحاث في مجال النفط والغاز والمناخ والبيئة وإنشاء جامعات ومراكز بحثية مشتركة، وإنشاء حديقة للعلوم والتكنولوجيا في العراق، وتدريس اللغة الفارسية والعربية لزيادة التواصل الثقافي من المواضيع القابلة للنقاش للتعاون بين وزارتي العلوم في البلدين.

من جانبه قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، خلال اللقاء: لقد تحسن التعاون العلمي بين إيران والعراق خلال الفترة التي تولى فيها السید زلفي منصب وزير العلوم وتم التوقيع على مذكرات مهمة.

واعتبر تعليم 100 ألف طالب عراقي في إيران فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الثقافي وقال: هذا العدد الكبير من الطلاب يمكن أن يلعب دورا مهما جدا في تعليم اللغة العربية للإيرانيين وتعلم اللغة الفارسية.

وأضاف: منذ عام 2003 أصبح تعليم الطلاب من الدول الإسلامية والدول المجاورة مجانيا في إطار خطة خاصة و نحن على استعداد لتقديم مائة منحة دراسية للطلاب الإيرانيين.

ورحب نعيم العبودي باقتراح وزير العلوم الإيراني إنشاء حديقة للعلوم والتكنولوجيا في العراق والتعاون العلمي بین البلدین فیما يتعلق باحتياجاتهما.

وقال: نحن مستعدون للاستماع إلى مقترحات إيران المحددة لتعزيز التعاون العلمي بين البلدين.