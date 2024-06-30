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إثر مضايقة الزمر المناوئة للثورة للناخبين؛

السفارة الإيرانية بلندن تقدم مذكرة احتجاجية للخارجية البريطانية

السفارة الإيرانية بلندن تقدم مذكرة احتجاجية للخارجية البريطانية
الأحد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

احتجت السفارة الإيرانية في لندن في مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية في أعقاب مضايقة الجماعات المناهضة للثورة للناخبين في الانتخابات الرئاسية.

العالم إيران

وفي مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البريطانية، احتجت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مضايقة الجماعات المناهضة للثورة للناخبين الإيرانيين في الجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة 28 يونيو.

وفي هذا الصدد، أكد علي متين فر، القائم باعمال السفارة الإيرانية في لندن، في هذه المذكرة، على ضرورة حماية أمن المواطنين الإيرانيين في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 5 يوليو.

وأعلن علي متين فر، يوم الجمعة، في محادثة عبر الإنترنت مع مقر الانتخابات في الخارج، اعتقال ثلاثة عملاء في إنجلترا من قبل شرطة هذا البلد في نفس الوقت الذي أجريت فيه الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

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