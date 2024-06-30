العراق وإيران يقتربان من تسيير رحلات نهرية بينهما

العالم – إيران

وقالت الوزارة في بيان إن "المدير العام للشركة العامة للنقل البحري أحمد جاسم نعيم الأسدي استقبل وفدا رفيع المستوى من الموانئ التابعة للجمهورية الاسلامية في إيران وأجرى اجتماعا موسعا لدراسة النقل النهري بين الجانبين".

وبحسب البيان قال المدير العام أحمد الاسدي: "تم خلال لقائنا مع الوفد القادم من الجمهورية الإسلامية في إيران دراسة ومناقشة إمكانية تسيير رحلات نهرية بين الجانبين في الأيام المقبلة كما تم ايضا مناقشة الجوانب الفنية وكل ما من شأنه انجاح هذا المشروع".

وأضاف الأسدي: "وبعد اللقاء جرت زيارة ميدانية برفقة الوفد الضيف إلى المراسي النهرية في البصرة وإلى ميناء الواصلية لتمهيد تفعيل المباشرة بهذا المشروع المهم الذي يؤمن نقل عدد كبير من الزوار خلال المناسبات الدينية".