العالم - لبنان

كما استهدفت المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏"برانيت" بصاروخ بركان ثقيل، فَأُصيبت إصابةً مباشرة ودُمر جزءٌ منها، ووقع فيها إصابات مؤكدة.

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية مبنيين يستخدمهما جنود العدو، الأول ‏في مستعمرة "يرؤون"، والثاني في مستعمرة "المطلة"، والاستهدافين عبر الأسلحة المناسبة، وأصابوهما إصابةً مباشرة.‏

وأكّدت المقاومة أنّ عملياتها تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدات ‏كفركلا، وحولا، بالإضافة إلى بلدة الطيبة.

هذا وزفت المقاومة الإسلامية في لبنان الشهداء على طريق القدس، نصرات حسين شقير "جواد"، من بلدة الصوّانة جنوبي لبنان، وجلال علي ضاهر "حمزة"، من بلدة حولا، وحسين محمد سويدان "هلال"، من بلدة عدشيت القصَير، الذين ارتقوا بفعل الغارة على بلدة حولا صباح اليوم.