رغم التوترات.. الجزائر تنعي ملك المغرب وفاة والدته

العالم - الجزائر

ونشرت الرئاسة الجزائرية تعزية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العاهل المغربي محمد السادس في وفاة والدته اليوم السبت.

وجاء في نص التعزية: "تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها، وكان لهذا الخبر المحزن الذي ألم بكم وبالأسرة الملكية، بالغ الأثر، فباسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري، أتوجه بأصدق التعازي، راجيا من العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بستائر رحمته وأن يلحقها بأهل الخير والبرّ، وحسن أولئك رفيقا".

وأضاف: "أسأل المولى عز وجل أن يلهمكم وكل أفراد العائلة الملكية الكريمة، جميل الصبر والسلوان لتجاوز هذه المحنة الأليمة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث مجموعة من الملوك والأمراء والرؤساء برسائل تعزية للملك محمد السادس إثر وفاة والدته.

وقدم الرئيس الموريتاني وملك الاردن وأمير قطر وملك البحرين ورئيس الإمارات وولي عهد الكويت وسلطان عُمان تعازيهم للملك محمد السادس.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي في المغرب عن وفاة الأميرة لالة لطيفة حرم الملك الحسن الثاني، ووالدة الملك المغربي محمد السادس.